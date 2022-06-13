В посольстве Франции подтвердили, что Макрон посетит Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом посетит Киев.

У Макрона подтвердили, что он планирует визит в Киев 15 июня, сообщает Суспільне.

Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в среду, 15 июня, приехать в Украину.