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В посольстве Франции подтвердили, что Макрон посетит Киев

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(2 голосов)

Визит состоится 15 июня

В посольстве Франции подтвердили, что Макрон посетит Киев

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом посетит Киев.

У Макрона подтвердили, что он планирует визит в Киев 15 июня, сообщает Суспільне.

Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в среду, 15 июня, приехать в Украину.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что вместе с Макроном Киев посетят Премьер-министр Италии Марио Драги и канцлер Германии Олаф Шольц.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
13.06.2022 в 20:07
Только если на танках придет с гаубицами на прицепе!
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