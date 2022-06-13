В посольстве Франции подтвердили, что Макрон посетит Киев
Визит состоится 15 июня
Президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом посетит Киев.
У Макрона подтвердили, что он планирует визит в Киев 15 июня, сообщает Суспільне.
Первый советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что президент Франции Эмманюэль Макрон намерен в среду, 15 июня, приехать в Украину.
Напомним, что
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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
13.06.2022 в 20:07
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