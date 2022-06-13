Гайдай: Все мосты в Северодонецке разрушены, но город не заблокирован
В городе продолжаются бои
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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook сообщил, что оккупанты разрушили все мосты, ведущие в город, но заверил, что украинские военные там не заблокированы.
"Все мосты разрушены, но Северодонецк не заблокирован. Коммуникация с городом есть.
Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.
Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены.
Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях", - сказал Гайдай.
Гайдай также заверил, что украинские защитники могут отправлять раненых в медучреждения.
В то же время, эвакуация из города – невозможна.
Кроме того, россияне мощно продолжают обстреливать Лисичанск. Эвакуация из этого города есть, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.
По словам главы ОВА, даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка возобновить коммуникации города до зимы не удастся.
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