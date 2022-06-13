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Зеленский провел разговор с президентом Гватемалы

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Поблагодарил за принципиальную позицию по поводу российской агрессии

Зеленский провел разговор с президентом Гватемалы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи за принципиальную позицию по поводу российской агрессии, поддержку в ООН, введение санкций и лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ.

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"Рад быть первым президентом Украины, кто установил контакт с коллегой из Гватемалы. Поблагодарил Алехандро Джамматтеи за принципиальную позицию по поводу российской агрессии, поддержку в ООН, введение санкций и лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ", - написал Зеленский в твиттере.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Sisiha (Львов)
13.06.2022 в 22:21
И чего просил у Гватемалы?
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