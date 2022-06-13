Зеленский провел разговор с президентом Гватемалы

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи за принципиальную позицию по поводу российской агрессии, поддержку в ООН, введение санкций и лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ.

"Рад быть первым президентом Украины, кто установил контакт с коллегой из Гватемалы. Поблагодарил Алехандро Джамматтеи за принципиальную позицию по поводу российской агрессии, поддержку в ООН, введение санкций и лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ", - написал Зеленский в твиттере.