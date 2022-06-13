Зеленский провел разговор с президентом Гватемалы
Поблагодарил за принципиальную позицию по поводу российской агрессии
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи за принципиальную позицию по поводу российской агрессии, поддержку в ООН, введение санкций и лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ.
"Рад быть первым президентом Украины, кто установил контакт с коллегой из Гватемалы. Поблагодарил Алехандро Джамматтеи за принципиальную позицию по поводу российской агрессии, поддержку в ООН, введение санкций и лишение РФ статуса наблюдателя в ОАГ", - написал Зеленский в твиттере.
Радий бути першим Президентом ????????, хто встановив контакт з ???????? колегою. Подякував @DrGiammattei за принципову позицію щодо російської агресії, підтримку в ООН, запровадження санкцій та позбавлення РФ статусу спостерігача в #ОАД.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 13, 2022
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