"Оркрист - Убийца орков". Литва передаст Украине 110 антидроновых пушек

Литва передаст Украине 110 мощных антидроновых пушек.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных антидроновых пушек литовского производства – EDM4S Sky wipers. Цена – 1 500 000 евро.

Читайте также Немецкий концерн Rheinmetall отремонтировал партию БМП Mаrder и хочет поставить их Украине

Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их: Оркрист - "Убийца орков", - написал Тапинас в твиттере.