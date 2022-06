"Оркрист - Убийца орков". Литва передаст Украине 110 антидроновых пушек

Литва передаст Украине 110 мощных антидроновых пушек.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных антидроновых пушек литовского производства – EDM4S Sky wipers. Цена – 1 500 000 евро.

Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их: Оркрист - "Убийца орков", - написал Тапинас в твиттере.

We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons - EDM4S Sky wipers.

Price - 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units.



And we named them: Oркрист - «Убивця орків».

