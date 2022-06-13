"Оркрист - Убийца орков". Литва передаст Украине 110 антидроновых пушек
Очень нужная вещь
фото из свободных источников
Литва передаст Украине 110 мощных антидроновых пушек.
Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.
"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных антидроновых пушек литовского производства – EDM4S Sky wipers. Цена – 1 500 000 евро.
Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их: Оркрист - "Убийца орков", - написал Тапинас в твиттере.
We just bought and will deliver asap 110 powerful Lithuanian made antidrone cannons - EDM4S Sky wipers.— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) June 13, 2022
Price - 1 500 000 euro. Cannons will be distributed among 35 Ukrainian military units.
And we named them: Oркрист - «Убивця орків».
Tolkien would approve pic.twitter.com/qOFANa4Llh
Популярное сейчас
- ВСУ освободили три села в Донецкой области
- Сегодня определится предпоследний участник ЧМ-2022
- ВСУ уничтожили уже третьего российского чемпиона мира по танковому биатлону
- Отчет The Independent: ВСУ несут большие потери и количественно в 20 раз уступают россиянам в артиллерии
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество