  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Оркрист - Убийца орков". Литва передаст Украине 110 антидроновых пушек
В тренде

"Оркрист - Убийца орков". Литва передаст Украине 110 антидроновых пушек

Общие новости
(1 голосов)

Очень нужная вещь

"Оркрист - Убийца орков". Литва передаст Украине 110 антидроновых пушек

фото из свободных источников

Новина українською

Литва передаст Украине 110 мощных антидроновых пушек.

Об этом сообщил литовский журналист Андрюс Тапинас.

"Мы только что купили и поставим в ближайшее время 110 мощных антидроновых пушек литовского производства – EDM4S Sky wipers. Цена – 1 500 000 евро.

Читайте такжеНемецкий концерн Rheinmetall отремонтировал партию БМП Mаrder и хочет поставить их Украине

Пушки будут распределены между 35 украинскими воинскими частями. И мы назвали их: Оркрист - "Убийца орков", - написал Тапинас в твиттере.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде