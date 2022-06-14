Кабмин разрешил получать украинские паспорта за границей
Пока что в качестве эксперимента
фото из свободных источников
Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей.
Об этом говорится в постановлении Кабмина №678.
Вступит в силу постановление 25 июня.
Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.
Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 г. по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ВСУ освободили три села в Донецкой области
- Россияне нанесли ракетный удар по Прилукам
- Пятов отдал сборной 15 лет и сыграл на двух Евро. Вспоминаем главные матчи легенды
- Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно
- Невероятная история встречи парня из Мариуполя со своим кумиром Джоном Синой. ВИДЕО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet