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Кабмин разрешил получать украинские паспорта за границей

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Пока что в качестве эксперимента

Кабмин разрешил получать украинские паспорта за границей

фото из свободных источников

Новина українською

Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №678.

Вступит в силу постановление 25 июня.

Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.

Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 г. по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.

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В статье: война с Россией
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