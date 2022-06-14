Кабмин разрешил получать украинские паспорта за границей

Кабинет министров поддержал запуск экспериментального проекта по оформлению паспортов за границей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №678.

Вступит в силу постановление 25 июня.

Граждане смогут оформлять новые и обменивать старые паспорта через подразделения Государственной миграционной службы за рубежом.

Кабмин дал поручение Министерству внутренних дел подготовить отчет до конца 2022 г. по результатам внедрения проекта за 6 месяцев и представить его на заседании правительства.