Виталий Кличко: Германия не должна забывать - половина страны была частью Советской империи

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому Bild рассказал немецкому обществу о войне в Украине, а также в очередной раз призвал Германию дать Украине больше вооружений.

- У многих в Германии есть ощущение, что война идёт только на востоке страны. Но вот мы видим, как ракета попала в Киев….

- Неделю назад четыре российских самолёта пролетели над городом и разрушили это здание завода . Это так называемая «спецоперация» россиян против предполагаемых воинских подразделений. А это предприятие веками выпускало вагоны, в том числе и для перевозки зерна. Но никак не военную технику. Единственный смысл атаки на это предприятие я вижу в том, чтобы уморить голодом Украину и всю Европу.

- Как в Украине воспринимают дебаты о здоровье Путина? Снова и снова появляются предположения о его болезнях и продолжительности жизни. Это как-то обсуждается в Украине?

- Путин разрушил жизни миллионов людей. Он начал эту войну, он может её и закончить. Существует много предположений о том, что Путин начал эту войну, потому что он болен и ему осталось недолго жить. Но у меня нет никакой информации об этом, всё остальное было бы чистыми домыслами.

Но у миллионов людей, чьи жизни разрушил Путин, есть одно огромное желание: Путин должен уйти или исчезнуть - или Бог должен забрать его.

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- Сейчас мы наблюдаем ожесточённые бои, особенно на востоке Украины, и слышим сигналы о том, что Украине не хватает боеприпасов и оружия. Какое значение имеет битва за Донбасс?

- Голубое небо, лето: это иллюзия мира и покоя. В нескольких сотнях километров отсюда идут ожесточённые бои. У русских больше солдат, больше артиллерии и больше техники - поэтому нам срочно нужна поддержка.

Хочу еще раз подчеркнуть: мы защищаем не только наши семьи, наши города и нашу страну. Мы также защищаем ценности каждого западного демократического государства.

Нам нужна поддержка. Нам нужны боеприпасы, нам нужно современное оружие, оборонительное вооружение.

- Что произойдет, если это оружие не будет доставлено в ближайшие несколько дней и недель?

- Значит, погибнет больше украинских героев. Они воюют простым оружием против современного вооружения российских войск. Мы должны защищать наших солдат и нашу страну - для этого важно получить современное оружие. И еще раз подчеркиваю: это оборонительное оружие, мы только защищаемся.

- Попытается ли Путин снова атаковать Киев?

- Однозначно. Киев был и остается мишенью. И не только Киев: Путин лично заявляет, что претендует на всю бывшую территорию России. Он продолжит наступление. Он не остановится на Киеве и на границе с Польшей. Я твердо верю, что Путин пойдет настолько далеко, насколько мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германии была частью Советской империи.

- Как себя чувствуете вы лично?

- Каждый украинец в стране живет с риском умереть. Потому что каждую минуту, каждую секунду в любое здание нашего города и нашей страны может попасть ракета. Мы не боимся умереть – хоть мы этого и не хотим, конечно. Мы хотим наслаждаться жизнью как можно дольше. Мы защищаем нашу страну, мы защищаем наши города. Наш отец, бывший военный, учил нас, что это честь - умереть, защищая свою страну и семью. Мы не хотим умирать, но и не боимся.