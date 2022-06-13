Шольц отвергает критику и объяснил задержку с вооружениями для Украины
Говорит, что дело в обучении
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий канцлер Олаф Шольц отвергает критику за задержку в поставках тяжелых вооружений для Украины, поскольку Германия на сегодня обучает украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
"Мы собираемся доставить все оружие, которое у нас есть… прямо сейчас идет обучение. Было бы ошибкой просто доставить Panzerhaubitze 2000, которые являются одним из самых современных видов оружия с самыми большими артиллерийскими возможностями в мире, без каких-либо инструкций, обучения или чего-либо еще", - отметил Шольц после встречи с премьер-министрами земель восточной Германии на острове Римс в Балтийском море.
По его словам, зенитные танки "Гепард" также еще не поставлены, поскольку продолжается обучение.
"Речь идет о действительно тяжелом оборудовании. Вы должны быть в состоянии использовать его, вы должны быть обучены работе с ним, что в настоящее время происходит в Германии", - подчеркнул Шольц.
Он добавил, что это же касается обещанного радиолокационного комплекса "Кобра" и современного ЗРК "Ирис-Т".
"Это самые современные системы, востребованные во всем мире, многие хотели бы их иметь", - отметил канцлер.
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