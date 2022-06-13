Бойцы Грузинского легиона Стугной поражают вражескую технику с далекого расстояния - ВИДЕО

Украинские военнослужащие из Грузинского национального легиона из ПТРК "Стугна" уничтожают вражескую технику.

Dидео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.

"Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны", – говорится в сообщении.

Вражеcкая цель находилась на расстоянии не менее 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела до цели не менее 22 секунд.