Бойцы Грузинского легиона Стугной поражают вражескую технику с далекого расстояния - ВИДЕО
Враждеcкая цель находилась на расстоянии не менее 5 км.
Оперативно-тактичне угруповання Схід
Украинские военнослужащие из Грузинского национального легиона из ПТРК "Стугна" уничтожают вражескую технику.
Dидео уничтожения вражеской бронетехники из ПТРК "Стугна-П" опубликовали в твиттере легиона.
"Досмотрите до конца. Один из самых длинных выстрелов Стугны", – говорится в сообщении.
Вражеcкая цель находилась на расстоянии не менее 5 км. Управляемая противотанковая ракета летела до цели не менее 22 секунд.
Wait for it. One of the longest Stugna-P (Skif) shots. pic.twitter.com/jrNoColgCv— Georgian Legion (@georgian_legion) June 13, 2022
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