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Креминь: Песни на русском почти исчезли с украинского радио, но двуязычие эфира продолжается

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Песен на русском языке на радио фактически не осталось

Креминь: Песни на русском почти исчезли с украинского радио, но двуязычие эфира продолжается

фото из свободных источников

Новина українською

Песни на русском языке практически исчезли из эфиров украинских радиостанций.

Впрочем, эксперты, гости, часть ведущих продолжают выходить в эфир и представлять информацию на языке страны-агрессора.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он отметил, что 68% песен в радио эфирах звучит на государственном языке, остальные – на официальных языках ЕС.

"Мы увидели, что в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни.

Из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксирована только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", – рассказал Тарас Кремень.

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Однако в самих эфирах русский и дальше звучит довольно часто. К примеру, она преобладает во время информационно-аналитических и развлекательных радиопередач.

Язык оккупанта используют ведущие и их гости, эксперты во время прямых трансляций, а также комментарии в информационных и новостных сюжетах.

Использование негосударственного языка заметили на:

"Украинское радио";

"Радио "Культура";

"Радио пятница";

"Наше радио".

"К сожалению, должны констатировать, что сохранение режима двуязычия характерно и для радиовещания, что ограничивает права граждан на получение информации на украинском", - подчеркнул уполномоченный по защите госязыка.

Тарас Кремень напомнил, что двуязычие в публичном пространстве не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного.

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В статье: война с Россией
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