Креминь: Песни на русском почти исчезли с украинского радио, но двуязычие эфира продолжается
Песен на русском языке на радио фактически не осталось
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Песни на русском языке практически исчезли из эфиров украинских радиостанций.
Впрочем, эксперты, гости, часть ведущих продолжают выходить в эфир и представлять информацию на языке страны-агрессора.
Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
Он отметил, что 68% песен в радио эфирах звучит на государственном языке, остальные – на официальных языках ЕС.
"Мы увидели, что в ответ на масштабное вторжение страны-агрессора на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и фактически русскоязычные песни.
Из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксирована только одна на русском языке. Это действительно впечатляет", – рассказал Тарас Кремень.
Однако в самих эфирах русский и дальше звучит довольно часто. К примеру, она преобладает во время информационно-аналитических и развлекательных радиопередач.
Язык оккупанта используют ведущие и их гости, эксперты во время прямых трансляций, а также комментарии в информационных и новостных сюжетах.
Использование негосударственного языка заметили на:
"Украинское радио";
"Радио "Культура";
"Радио пятница";
"Наше радио".
"К сожалению, должны констатировать, что сохранение режима двуязычия характерно и для радиовещания, что ограничивает права граждан на получение информации на украинском", - подчеркнул уполномоченный по защите госязыка.
Тарас Кремень напомнил, что двуязычие в публичном пространстве не соответствует конституционному статусу украинского языка как единственного государственного.
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