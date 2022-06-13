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Власти фейковой "ДНР" запросили у России дополнительные союзнические силы

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Мобилизовать в Донецке уже некого

Власти фейковой "ДНР" запросили у России дополнительные союзнические силы

Фото: Еспресо

Новина українською

Власти фейковой "ДНР" запросили очередную помощь у России.

Главарь боевиков Денис Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы.

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Связано это "с учащением случаев обстрела Донецка", в которых боевики уже традиционно обвиняют ВСУ.

Таким образом, на оккупированных территориях, вероятно, можно ожидать очередной волны "мобилизации".

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНИАН

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