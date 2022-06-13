Власти фейковой "ДНР" запросили у России дополнительные союзнические силы
Мобилизовать в Донецке уже некого
Фото: Еспресо
Власти фейковой "ДНР" запросили очередную помощь у России.
Главарь боевиков Денис Пушилин запросил у России дополнительные союзнические силы.
Связано это "с учащением случаев обстрела Донецка", в которых боевики уже традиционно обвиняют ВСУ.
Таким образом, на оккупированных территориях, вероятно, можно ожидать очередной волны "мобилизации".
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Источник:УНИАН
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