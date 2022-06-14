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Ювелирная работа: на Харьковщине нацгвардейцы с дрона атаковали россиян, грузивших боеприпасы

Общие новости
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Смертельный сюрприз для рашистов

Ювелирная работа: на Харьковщине нацгвардейцы с дрона атаковали россиян, грузивших боеприпасы

фото из свободных источников

Новина українською

На Харьковщине бойцами спецназначения Национальной гвардии с помощью дрона была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, добавив видео атаки.

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В статье: война с Россией
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