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Воины 93-й ОМБр на Изюмском направлении уничтожили вражеский вертолет Ка-52

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Еще один аппарат долетался

Воины 93-й ОМБр на Изюмском направлении уничтожили вражеский вертолет Ка-52

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские воины из состава 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.

"Сегодня после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков. Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов стало меньше в украинском небе", - отмечается в сообщении.

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В статье: война с Россией
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