Воины 93-й ОМБр на Изюмском направлении уничтожили вражеский вертолет Ка-52
Еще один аппарат долетался
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские воины из состава 93-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский вертолет Ка-52 в Харьковской области.
Об этом говорится в официальном фейсбуке бригады.
"Сегодня после обеда на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков. Вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.
Благодаря усилиям холодноярской бригады рашистов стало меньше в украинском небе", - отмечается в сообщении.
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