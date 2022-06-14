  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шевченко: Жестокость российской армии в Ирпене, Буче — это геноцид украинского народа
В тренде

Шевченко: Жестокость российской армии в Ирпене, Буче — это геноцид украинского народа

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Преступления российской армии шокировали весь мир

Шевченко: Жестокость российской армии в Ирпене, Буче — это геноцид украинского народа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время визита в Киев побывал на Оболони – его родном районе. От российской ракеты пострадал школьный стадион, где он играл, а также соседние дома. Шевченко рассказал, какие чувства у него вызывает увиденное, а также назвал геноцидом действия российской армии.

"Что я почувствовал? Опустошение. Как и в первые дни войны с самого начала — это было опустошение, непонятная ситуация, непонятно, как это могло произойти. Сейчас мы все прекрасно понимаем. Жестокость российской армии, которую они проявили в Ирпене, Буче — это геноцид украинского народа.

Видел много снимков разрушенных домов. Но вживую я этого не видел, сегодня я приехал сюда в первый раз. Первой мне позвонила моя мама. Она слышала очень сильный удар возле того места, где она живет. Была повреждена радиостанция. Я старался постоянно общаться. Это было тяжело.

Была ли новость, которая меня накрыла? Очень много. Но меня больше все накрыл после того, когда освободили Бучу, Гостомель и начали выходить факты тех зверских действий российской армии. Изнасилования, убийства — это, конечно, просто привело в шок весь мир", — сказал Шевченко.

Читайте такжеШевченко: Заголовки в газетах про Украину постепенно исчезают, поэтому очень важно говорить
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде