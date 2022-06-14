Шевченко: Жестокость российской армии в Ирпене, Буче — это геноцид украинского народа
Преступления российской армии шокировали весь мир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко во время визита в Киев побывал на Оболони – его родном районе. От российской ракеты пострадал школьный стадион, где он играл, а также соседние дома. Шевченко рассказал, какие чувства у него вызывает увиденное, а также назвал геноцидом действия российской армии.
"Что я почувствовал? Опустошение. Как и в первые дни войны с самого начала — это было опустошение, непонятная ситуация, непонятно, как это могло произойти. Сейчас мы все прекрасно понимаем. Жестокость российской армии, которую они проявили в Ирпене, Буче — это геноцид украинского народа.
Видел много снимков разрушенных домов. Но вживую я этого не видел, сегодня я приехал сюда в первый раз. Первой мне позвонила моя мама. Она слышала очень сильный удар возле того места, где она живет. Была повреждена радиостанция. Я старался постоянно общаться. Это было тяжело.
Была ли новость, которая меня накрыла? Очень много. Но меня больше все накрыл после того, когда освободили Бучу, Гостомель и начали выходить факты тех зверских действий российской армии. Изнасилования, убийства — это, конечно, просто привело в шок весь мир", — сказал Шевченко.
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