Politico: Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС
Искренне верим
Getty Images / Global Images Ukraine
Официальные лица Европейского Союза заявили о том, что они остро осознают жертвы, которые принесли украинцы, а также четко понимают необходимость направить владимиру путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.
Таким образом, Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом сообщают источники Politico, знакомые с обсуждениями в ходе дебатов между членами комиссии. Решение будет вынесено 17 июня.
"Еврокомиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом", – отметил неназванный член комиссии.
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