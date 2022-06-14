Politico: Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС

Официальные лица Европейского Союза заявили о том, что они остро осознают жертвы, которые принесли украинцы, а также четко понимают необходимость направить владимиру путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

Таким образом, Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом сообщают источники Politico, знакомые с обсуждениями в ходе дебатов между членами комиссии. Решение будет вынесено 17 июня.