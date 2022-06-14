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Politico: Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС

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Politico: Еврокомиссия будет настаивать на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Официальные лица Европейского Союза заявили о том, что они остро осознают жертвы, которые принесли украинцы, а также четко понимают необходимость направить владимиру путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою предполагаемую сферу влияния.

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Таким образом, Европейская комиссия порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС. Об этом сообщают источники Politico, знакомые с обсуждениями в ходе дебатов между членами комиссии. Решение будет вынесено 17 июня.

"Еврокомиссия не забывает, что Украина – единственная страна в Европе, где люди погибли, потому что они были на улицах с флагами ЕС. Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом", – отметил неназванный член комиссии.

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В статье: война с Россией Европейский союз
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Источник:
politico.eu

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