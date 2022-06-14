Гайдай – о ситуации в Северодонецке: ВСУ сражаются за каждый сантиметр областного центра

В Северодонецке ситуация крайне сложная. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в своих социальных сетях:

"В Северодонецке ситуация крайне обостренная – россияне уничтожают многоэтажки и "Азот". Штурм города продолжается уже которые сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности".

"У нас есть еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика". Разрушенный мост, помещения областной ГСЧС, обстрелянные близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. Каждый день становится известно о погибших, к которым из-за плотности обстрелов трудно добраться. Многие поврежденные многоэтажки в старых районах Северодонецка, некоторые из них русская армия расстреливала так, чтобы снести к самому фундаменту. Впрочем, наступление в районе Метелкиного у них не удалось".

"На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилье, Северодонецк, Боровское. рашисты массово погибают в боях на улицах Северодонецка, но оркокомандование продолжает подвозить все новые и новые "будущие кульки".

На Северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в Кременную – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города. Продолжаются тяжелые бои, украинские защитники сражаются за каждый сантиметр областного центра. Живых орков еще слишком много – но это вопрос времени".

"Артиллерией россияне постоянно уничтожают наши населенные пункты круглосуточно. Сейчас фокус внимания рашистов - Северодонецкая промзона - ее мощный обстрел из большого калибра. Системно прилетает по "Азоту", где в укрытиях находятся 500 гражданских и соседнем "Стеклопластике".