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Бойкот российским спортсменам: Шевченко запустил проект Спортивный фронт

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Совместно с украинским медиахолдингом

Бойкот российским спортсменам: Шевченко запустил проект Спортивный фронт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запустили проект "Спортивный фронт".

Проект "Спортивный фронт" – это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине.

Цель кампании - блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за "войну" или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.

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"Из-за войны в Украине все стадионы умолкли. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей. Большинство российских спортсменов умолкли. Это молчание и дальше убивает украинцев.

Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война в Украине. Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", - сказал Шевченко в своем обращении.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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Источник:
tsn.ua

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