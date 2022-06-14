Бойкот российским спортсменам: Шевченко запустил проект Спортивный фронт
Совместно с украинским медиахолдингом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запустили проект "Спортивный фронт".
Проект "Спортивный фронт" – это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине.
Цель кампании - блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за "войну" или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.
"Из-за войны в Украине все стадионы умолкли. Тишину разорвали российские обстрелы, взрывы российских ракет и российских фосфорных бомб. Тишину разорвали крики украинских женщин и слезы украинских детей. Большинство российских спортсменов умолкли. Это молчание и дальше убивает украинцев.
Украинские стадионы умолкли. Однако мы, спортсмены всего мира, не должны молчать. Призываю каждого поддержать бойкот российских спортсменов, сборных и команд, пока идет война в Украине. Поддержите Украину на спортивном фронте. Молчание убивает", - сказал Шевченко в своем обращении.
Популярное сейчас
- Украина - Ирландия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 14 июня 2022
- Осталось узнать одного участника. Список участников финальной части ЧМ 2022 (обновляется)
- Шольц отвергает критику и объяснил задержку с вооружениями для Украины
- Генпрокуратура вернула военным клистроны для ЗРК, которые ДБР изъяло два года назад
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов
Новости по теме
- 08:28 Украинские Шевченко: Заголовки в газетах про Украину постепенно исчезают, поэтому очень важно говорить
- 13:24 Украинские Шевченко призвал все европейские лиги поддержать харьковский футбол
- 21:52 Украинские Главный приз Евровидения, который выиграл Kalush, продан на аукционе за 900 тысяч долларов