Бойкот российским спортсменам: Шевченко запустил проект Спортивный фронт

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запустили проект "Спортивный фронт".

Проект "Спортивный фронт" – это масштабная коммуникационная кампания, а также серия инициатив, видеороликов и акций, призванных привлечь внимание международного спортивного комьюнити к войне в Украине.

Цель кампании - блокировка российских сборных и команд, бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за "войну" или не озвучили свою позицию, и всесторонняя поддержка украинского спорта.

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