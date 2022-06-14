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Грады, ББМ, артиллерия и вертолет. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 13 июня

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И две сотни оккупантов

Грады, ББМ, артиллерия и вертолет. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 13 июня

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 14 июня. За понедельник, 13 июня Украинская Армия ликвидировала две сотни оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии России составляют около 32500 (+200) человек.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1434 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
  • РСЗО - 229 (+3) ед,
  • средства ПВО - 97 (+0) ед,
  • самолетов – 213 (+0) ед,
  • вертолетов – 179 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
  • крылатые ракеты – 125 (+0),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
  • специальная техника – 54 (+0).

Как отмечает Генштаб, наибольшие потери в понедельник россияне несли на Бахмутском направлении.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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