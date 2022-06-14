Грады, ББМ, артиллерия и вертолет. Данные Генштаба ВСУ о потерях россиян за 13 июня
И две сотни оккупантов
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян, начиная с 24 февраля по 14 июня. За понедельник, 13 июня Украинская Армия ликвидировала две сотни оккупантов, таким образом, общие потери личного состава армии России составляют около 32500 (+200) человек.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1434 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 721 (+3) ед,
- РСЗО - 229 (+3) ед,
- средства ПВО - 97 (+0) ед,
- самолетов – 213 (+0) ед,
- вертолетов – 179 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),
- крылатые ракеты – 125 (+0),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2473 (+13) ед,
- специальная техника – 54 (+0).
Как отмечает Генштаб, наибольшие потери в понедельник россияне несли на Бахмутском направлении.
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