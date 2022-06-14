Механизированная бригада Холодный яр уничтожила российский боевой вертолет Ка-52

Вчера днем, 13 июня, на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков.

Вертушка упала на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

93-я бригада защищала государственный суверенитет и территориальную целостность Украины с самого начала войны на востоке Украины с россией. Подразделения бригады участвовали в самых ожесточенных боях войны, включая бои под Иловайском, в Донецком аэропорту и Песках.