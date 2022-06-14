  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Механизированная бригада Холодный яр уничтожила российский боевой вертолет Ка-52
В тренде

Механизированная бригада Холодный яр уничтожила российский боевой вертолет Ка-52

Общие новости
(1 голосов)

Замочили аллигатора

Механизированная бригада Холодный яр уничтожила российский боевой вертолет Ка-52

93-тя ОМБр Холодний Яр

Новина українською

Вчера днем, 13 июня, на Изюмском направлении Харьковской области зенитно-ракетный дивизион 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожил боевой вертолет Ка-52 российских захватчиков.

Вертушка упала на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

93-я бригада защищала государственный суверенитет и территориальную целостность Украины с самого начала войны на востоке Украины с россией. Подразделения бригады участвовали в самых ожесточенных боях войны, включая бои под Иловайском, в Донецком аэропорту и Песках.

Читайте такжероссийские оккупанты ударили Ураганами по Днепропетровщине и Ониксами по Одесской области

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Холодный яр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
facebook.com/93OMBr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде