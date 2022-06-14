российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать Северодонецк – Глава ОВА города
Это очень важно для понимания
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В результате массивных атак российских военных разрушены все три моста в украинском городе Северодонецк.
Впрочем, пути сообщения с Северодонецком существуют, об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.
"Разрушен третий мост. Однако город не отрезан. Достаточно сложно, но пути сообщения есть. Город продолжают защищать наши Вооруженные силы Украины. В сверхсложных условиях продолжаются постоянные бои с российскими войсками на линии столкновения. российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать город. Тем не менее, наши военные стоят".
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