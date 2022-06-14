российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать Северодонецк – Глава ОВА города

В результате массивных атак российских военных разрушены все три моста в украинском городе Северодонецк.

Впрочем, пути сообщения с Северодонецком существуют, об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.