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российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать Северодонецк – Глава ОВА города

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российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать Северодонецк – Глава ОВА города

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В результате массивных атак российских военных разрушены все три моста в украинском городе Северодонецк.

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Впрочем, пути сообщения с Северодонецком существуют, об этом сообщил глава Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.

"Разрушен третий мост. Однако город не отрезан. Достаточно сложно, но пути сообщения есть. Город продолжают защищать наши Вооруженные силы Украины. В сверхсложных условиях продолжаются постоянные бои с российскими войсками на линии столкновения. российские оккупанты не прекращают попыток штурмовать город. Тем не менее, наши военные стоят".

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В статье: война с Россией Александр Стрюк
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