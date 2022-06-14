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Крупнейший – в их числе. Европейский Союз отключает от SWIFT еще три российских банка

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Крупнейший – в их числе. Европейский Союз отключает от SWIFT еще три российских банка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Евросоюз с сегодняшнего дня отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT в рамках шестого пакета санкций против россии из-за войны в Украине.

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Представители российских банков, как и ранее, утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу. В сбербанке рф заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не меняет ситуации с международными расчетами.

Ранее из-за санкций от SWIFT были отключены семь российских банков: ВТБ, "открытие", "новикомбанк", "промсвязьбанк", "россия", "совкомбанк" и ВЭБ.

"В седьмом пакете санкций ЕС будет важно, чтобы эти ограничения затронули все российские банки, включая газпромбанк", – отметил Глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Также Bloomberg стало известно, что крупнейшие мировые банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили сделки по обслуживанию долговых обязательств россии.

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В статье: война с Россией SWIFT
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Источник:
BBC

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