  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Мы освободим наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком
В тренде

Зеленский: Мы освободим наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком

Общие новости
(2 голосов)

Президент Украины - о вере в нашу победу

Зеленский: Мы освободим наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к гражданам призвал тех, у кого есть возможность, информировать украинцев на оккупированных территориях о том, что ВСУ освободят захваченные территории.

"Я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, Донбассе, Харьковщине. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет.

Говорите Кирилловке, Геническу, Бердянску, Мангушу. Говорите Горловке, Донецку, Луганску. Говорите всем в Харьковской области, кто еще вынужден видеть российский флаг на украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет", – призвал Зеленский.

Он подчеркнул, что Крым обязательно будет освобожден: "Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой".

Читайте такжеСотни тысяч убитых наших военных - Зеленский назвал цену силового освобождения Крыма сейчас
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крым война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде