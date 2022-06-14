Зеленский: Мы освободим наш Крым. Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком
Президент Украины - о вере в нашу победу
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к гражданам призвал тех, у кого есть возможность, информировать украинцев на оккупированных территориях о том, что ВСУ освободят захваченные территории.
"Я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном юге, Донбассе, Харьковщине. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что освобождение будет.
Говорите Кирилловке, Геническу, Бердянску, Мангушу. Говорите Горловке, Донецку, Луганску. Говорите всем в Харьковской области, кто еще вынужден видеть российский флаг на украинской земле. Говорите им, что украинская армия обязательно придет", – призвал Зеленский.
Он подчеркнул, что Крым обязательно будет освобожден: "Флаг Украины снова будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет покой".
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