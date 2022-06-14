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Суд запретил партию Мураева

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Суд запретил партию Мураева

ЧЕСНО

Новина українською

Восьмой апелляционный суд Львова 14 июня запретил пророссийскую партию "Наши" бывшего народного депутата Евгения Мураева. Об этом сообщает движение "Честно" со ссылкой на присутствующую на заседании представительницу Министерства юстиции.

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Это уже четвертая запрещенная пророссийская партия. Сейчас суд будет рассматривать дела по еще 4 партиям, в частности, дела по партиям двух государственных предателей – владимира сальдо и натальи витренко.

Имущество партии "Наши" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. В то же время, само решение может быть оспорено в Верховном суде.

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В статье: война с Россией ОПЗЖ евгений мураев партия наши
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Источник:
chesno.org

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