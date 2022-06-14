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В российских Клинцах произошел взрыв возле воинской части. В городе возникла паника

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Во всем обвиняют украинцев

В российских Клинцах произошел взрыв возле воинской части. В городе возникла паника

Новина українською

В городе Клинцы Брянской области, что расположен в 50 километрах от границы с Украиной, прогремел взрыв.

Местные телеграм-каналы сообщают, что причиной взрыва могла стать ракета Точка-У, выпущенная со стороны Украины. Удар якобы пришелся в военную базу и задел часть жилого комплекса. Есть сведения, что в больницу попали четыре человека. После взрыва над город кружили военные вертолеты, на дорогах установлены блокпосты.

В социальных сетях возникла паника, люди начали сообщать об отсутствии воды и электричества, обмениваться сообщениями об украинских диверсантах и даже военных вертолетах ВСУ. Местных жителей призывали не публиковать сведения с места происшествия.

Фотогалерея

В российских Клинцах произошел взрыв возле воинской части. В городе возникла паника - фото 1В российских Клинцах произошел взрыв возле воинской части. В городе возникла паника - фото 3В российских Клинцах произошел взрыв возле воинской части. В городе возникла паника - фото 1

Стоит заметить, что три дня назад в воинской части в Клинцах случился пожар, в результате чего была уничтожена военная техника, которая использовалась армией рф на территории Украины.

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В статье: война с Россией
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