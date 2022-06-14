И плюс 1.5 млрд каждый месяц. США заявили о готовности помогать Украине в достижении успеха на фронте
Настоящие партнеры
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Соединенные Штаты Америки и их союзники готовы удовлетворить все потребности Вооруженных сил Украины в аспекте противостояния российскому вторжению. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Таиланд.
"США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха... У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Другие страны также их предоставили".
Остин напомнил, что на этой неделе США в третий раз созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины Рамштайн-3. Встреча состоится в Брюсселе.
Также в США анонсировали ежемесячные транши для поддержки Украины. В Вашингтоне анонсировали ежемесячную (в течение 4-5 месяцев) помощь Киеву в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган в Wilson Center. Он напомнил, что Белый дом уже выделил на поддержку Украины миллиард долларов.
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