И плюс 1.5 млрд каждый месяц. США заявили о готовности помогать Украине в достижении успеха на фронте

Соединенные Штаты Америки и их союзники готовы удовлетворить все потребности Вооруженных сил Украины в аспекте противостояния российскому вторжению. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Таиланд.

"США готовы предоставить все и помочь Украине достичь успеха... У нас также есть партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и большое количество боеприпасов наряду со многими другими вещами. Другие страны также их предоставили".

Остин напомнил, что на этой неделе США в третий раз созывают Контактную группу по вопросам обороны Украины Рамштайн-3. Встреча состоится в Брюсселе.

Также в США анонсировали ежемесячные транши для поддержки Украины. В Вашингтоне анонсировали ежемесячную (в течение 4-5 месяцев) помощь Киеву в размере 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявил заместитель помощника министра иностранных дел США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган в Wilson Center. Он напомнил, что Белый дом уже выделил на поддержку Украины миллиард долларов.