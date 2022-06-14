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Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях

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Атаковали из акваторий морей

Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях

Новина українською

Во вторник, 14 июня в полдень россияне нанесли ракетный удар по территории Украины. Сообщается, что ракеты были запущены из акваторий Каспийского и Черного морей.

Впоследствии начала появляться информация о взрывах в Тернопольской области. По сообщениям СМИ, в областном центре раздались два взрыва, также взрывы зафиксированы в Кременецком районе.

Также зафиксированы взрывы во Львовской области

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, в воскресенье россияне нанесли ракетный удар по Черткову Тернопольской области. В понедельник под удар попали Прилуки в Черниговской области.

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В статье: война с Россией
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