Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях

Во вторник, 14 июня в полдень россияне нанесли ракетный удар по территории Украины. Сообщается, что ракеты были запущены из акваторий Каспийского и Черного морей.

Впоследствии начала появляться информация о взрывах в Тернопольской области. По сообщениям СМИ, в областном центре раздались два взрыва, также взрывы зафиксированы в Кременецком районе.

Также зафиксированы взрывы во Львовской области

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Напомним, в воскресенье россияне нанесли ракетный удар по Черткову Тернопольской области. В понедельник под удар попали Прилуки в Черниговской области.