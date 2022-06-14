Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях
Атаковали из акваторий морей
Во вторник, 14 июня в полдень россияне нанесли ракетный удар по территории Украины. Сообщается, что ракеты были запущены из акваторий Каспийского и Черного морей.
Впоследствии начала появляться информация о взрывах в Тернопольской области. По сообщениям СМИ, в областном центре раздались два взрыва, также взрывы зафиксированы в Кременецком районе.
Также зафиксированы взрывы во Львовской области
Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Напомним, в воскресенье россияне нанесли ракетный удар по Черткову Тернопольской области. В понедельник под удар попали Прилуки в Черниговской области.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Легионер Динамо не хочет возвращаться в киевский клуб
- Хорошо ли вы помните выступление сборной Украины на ЧМ-2006? Квиз от UA-Футбол
- В Испании прокомментировали информацию про интерес Барселоны к Зинченко
- Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
- Легендарный Роналдо отправился в 450-километровое паломничество
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet