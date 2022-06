В Грузии заявили, что им статус кандидата в ЕС полагается в первую очередь. В Офисе президента ответили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал заявление касательно желания Украины получить статус кандидата в члены в Европейский Союз. Его цитирует Грузия Online.

Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на это в Твиттере:

No one voluntarily queues for the death from ???????? missiles, @GharibashviliGe. ???????? pays a terrible price choosing to be a European democracy. ???????? pays a high price protecting its civilization. Values are more important than profit. What is important for you? Application queue number?