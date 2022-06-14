В Грузии заявили, что им статус кандидата в ЕС полагается в первую очередь. В Офисе президента ответили
Возникла дискуссия
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал заявление касательно желания Украины получить статус кандидата в члены в Европейский Союз. Его цитирует Грузия Online.
"Если кому-то и полагается дать статус кандидата в ЕС, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен статус, то, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, мы требуем заслуженного статуса".
Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на это в Твиттере:
"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, @GharibashviliGe. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?"
No one voluntarily queues for the death from ???????? missiles, @GharibashviliGe. ???????? pays a terrible price choosing to be a European democracy. ???????? pays a high price protecting its civilization. Values are more important than profit. What is important for you? Application queue number?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 14, 2022
Напомним, ранее Грузия отказалась вводить санкции против россии после широкомасштабного вторжения в Украину и отбросила обвинения украинской разведки в пособничестве рф в обходе санкций.
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