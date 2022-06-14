  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Грузии заявили, что им статус кандидата в ЕС полагается в первую очередь. В Офисе президента ответили
В тренде

В Грузии заявили, что им статус кандидата в ЕС полагается в первую очередь. В Офисе президента ответили

Общие новости
(2 голосов)

Возникла дискуссия

В Грузии заявили, что им статус кандидата в ЕС полагается в первую очередь. В Офисе президента ответили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сделал заявление касательно желания Украины получить статус кандидата в члены в Европейский Союз. Его цитирует Грузия Online.

"Если кому-то и полагается дать статус кандидата в ЕС, то Грузии, а затем уже Украине и Молдове. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и из-за этого ей должен быть предоставлен статус, то, прошу прощения, если присвоение статуса определяется войной, мы не хотим войны, мы требуем заслуженного статуса".

Советник Главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил на это в Твиттере:

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, @GharibashviliGe. Украина платит страшную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?"

Напомним, ранее Грузия отказалась вводить санкции против россии после широкомасштабного вторжения в Украину и отбросила обвинения украинской разведки в пособничестве рф в обходе санкций.

Читайте такжеИ плюс 1.5 млрд каждый месяц. США заявили о готовности помогать Украине в достижении успеха на фронте

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Михаил Подоляк Европейский союз
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
apsny.ge

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде