Война с эрефией продолжается на разных фронтах, мы это слышали уже не раз.

Однако, не всегда понимали, насколько разными могут быть эти фронты.

Порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, записала обращение к Владимиру Зеленскому.

Женщина предложила президенту Украины капитулировать в обмен на ночь с ней.

Сам Зеленский пока никак это предложение не комментировал, но за главу государства вступилась коллега Бушуевой по ремеслу.

Адель Асанти в ответ предложила Лоле использовать свой "инструмент" по другому назначению.

Стоит отметить, что девушка, чье настоящее имя Анастасия, родилась в городе Днепродзержинске (сейчас Каменское).