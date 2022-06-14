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Порнозвезда из рф предложила Зеленскому сдаться - получила ответ от украинской коллеги. ВИДЕО

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Да, война действительно на всех фронтах.

Порнозвезда из рф предложила Зеленскому сдаться - получила ответ от украинской коллеги. ВИДЕО

instagram.com/lolataylor2

UA-Футбол
Новина українською

Война с эрефией продолжается на разных фронтах, мы это слышали уже не раз.

Однако, не всегда понимали, насколько разными могут быть эти фронты.

Порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, записала обращение к Владимиру Зеленскому.

Женщина предложила президенту Украины капитулировать в обмен на ночь с ней.

Сам Зеленский пока никак это предложение не комментировал, но за главу государства вступилась коллега Бушуевой по ремеслу.

Адель Асанти в ответ предложила Лоле использовать свой "инструмент" по другому назначению.

Стоит отметить, что девушка, чье настоящее имя Анастасия, родилась в городе Днепродзержинске (сейчас Каменское).

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В статье: война с Россией
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