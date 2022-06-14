Порнозвезда из рф предложила Зеленскому сдаться - получила ответ от украинской коллеги. ВИДЕО
Да, война действительно на всех фронтах.
instagram.com/lolataylor2
Война с эрефией продолжается на разных фронтах, мы это слышали уже не раз.
Однако, не всегда понимали, насколько разными могут быть эти фронты.
Порноактриса Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, записала обращение к Владимиру Зеленскому.
Женщина предложила президенту Украины капитулировать в обмен на ночь с ней.
Сам Зеленский пока никак это предложение не комментировал, но за главу государства вступилась коллега Бушуевой по ремеслу.
Адель Асанти в ответ предложила Лоле использовать свой "инструмент" по другому назначению.
Стоит отметить, что девушка, чье настоящее имя Анастасия, родилась в городе Днепродзержинске (сейчас Каменское).
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