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"Танец на костях, спектакль на могильнике". россияне анонсировали открытие Драмтеатра в Мариуполе

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Место, где орки убили сотни украинских граждан

"Танец на костях, спектакль на могильнике". россияне анонсировали открытие Драмтеатра в Мариуполе

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о планах россиян открыть Драматический театр в Мариуполе.

"Нет такого дна бесчеловечности, которое не пробили бы оккупанты. Официальное уведомление от оккупационной администрации: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой." Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккпанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная россия начнет взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение".

Напомним, 16 марта орки сбросили на здание сверхмощный заряд, в то время как там скрывались от обстрелов мирные жители. Рядом с театром прописными буквами было написано "ДЕТИ". Из-за этой атаки погибло около 600 человек.

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В статье: война с Россией Петр Андрющенко
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Источник:
t.me/andriyshTime

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
14.06.2022 в 16:32
Я думал драмтеатр полностью уничтожен, и там находится опасно.
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