"Танец на костях, спектакль на могильнике". россияне анонсировали открытие Драмтеатра в Мариуполе
Место, где орки убили сотни украинских граждан
Андрющенко Telegram
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о планах россиян открыть Драматический театр в Мариуполе.
"Нет такого дна бесчеловечности, которое не пробили бы оккупанты. Официальное уведомление от оккупационной администрации: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой." Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккпанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная россия начнет взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение".
Напомним, 16 марта орки сбросили на здание сверхмощный заряд, в то время как там скрывались от обстрелов мирные жители. Рядом с театром прописными буквами было написано "ДЕТИ". Из-за этой атаки погибло около 600 человек.
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