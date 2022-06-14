"Танец на костях, спектакль на могильнике". россияне анонсировали открытие Драмтеатра в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о планах россиян открыть Драматический театр в Мариуполе.

"Нет такого дна бесчеловечности, которое не пробили бы оккупанты. Официальное уведомление от оккупационной администрации: "Драмтеатр в Мариуполе должен открыться 10 сентября, новый сезон откроется двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой." Танец на костях, спектакль на могильнике. И все организуют оккпанты вместе с коллаборантами. Когда в следующий раз циничная россия начнет взывать о гуманизме, просто вспомните это сообщение".

Напомним, 16 марта орки сбросили на здание сверхмощный заряд, в то время как там скрывались от обстрелов мирные жители. Рядом с театром прописными буквами было написано "ДЕТИ". Из-за этой атаки погибло около 600 человек.