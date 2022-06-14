ВСУ уничтожили российский вертолет в Херсонской области
Это уже 180-й!
ка-52
В Херсонской области защитники Юга Украины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса уничтожили вражеский вертолет.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, который, правда, не уточнил, какой именно вертолет был сбит.
Таким образом, количество уничтоженных Украинской Армией вертолетов россиян увеличилось до 180-ти.
Напомним, что в понедельник ВСУ уничтожили российский вертолет на Харьковщине. Тогда был подбит Ка-52.
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