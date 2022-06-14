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Ракетная атака по западу Украины: ПВО сбила российские ракеты в трех областях

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Во Львовской области есть пострадавшие

Ракетная атака по западу Украины: ПВО сбила российские ракеты в трех областях

finbalance.com.ua

Новина українською

Во вторник, 14 июня, в полдень россияне нанесли массированный ракетный удар по западным областям Украины. Однако сработала система противовоздушной обороны.

Так, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщает, что российская ракета была сбита над Золочевом. Ее обломки упали на кирпичный завод. Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкое и среднее тяжести.

Также об том, что силы ПВО сбили ракеты, сообщили глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий и Тернопольская ОВА Владимир Труш.

"Осуществляется поиск места падения обломков сбитой ракеты. Предварительно жертв и пострадавших нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении Гамалия.

"Специалисты выехали на места падения сбитых ракет. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Призываю немедленно идти в укрытиях во время воздушных тревог", - заявил Труш.

Заметим, что, по предварительной информации, ракеты запускались из акваторий Черного и Каспийского морей.

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В статье: война с Россией
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