ВСУ на Херсонщине сбили очередной вертолет оккупантов

Российские оккпуанты продолжают вести обстрел Одесщины, Николаевщины и Херсонщины.

Об этом говорится в сводке ОК "Юг".

Противник продолжает тактику артиллерийско-минометных обстрелов и атаки системами залпового огня по нашим позициям и населенным пунктам с мирным населением. Активных действий не ведет, усиливает свою оборону, минует коварные пути и побережья реки Ингулец.

Продолжаются ракетные удары по Одесской области. Утром две крылатые ракеты типа "Оникс" были выпущены из берегового ракетного комплекса "БАЛ" во временно оккупированном Крыму. Над морем их точно сбило подразделение противовоздушной обороны.

Ночью, пытаясь вернуть утраченные позиции, оккупанты продолжали обстрелы соседних регионов с территории Херсонщины. реактивными системами залпового огня "Смерч" и "Ураган" ударили по Криворожскому району и Николаеву. По результатам обстрелов пострадавших нет.

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Разрушая супермаркеты, объекты городской и пригородной инфраструктуры оккупационные войска не оставляют попыток запугать местное население и доказать свое силовое преимущество.

Между тем, наши подразделения, выполняя огневые задачи, в том числе и с применением ракетно-артиллерийского вооружения, исключили из списков 16 рашистов и сократили вражескую армию на 1 танк и еще 6 единиц бронированной и автомобильной техники. А в районе Николаевки на Херсонщине из переносного зенитно-ракетного комплекса приземлен 1 вражеский вертолет без возможностей повторного использования.

Контртеррористическая операция, провозглашенная рашистами в начале марта в северо-западной части Черного моря, не имеет ни смысла, ни содержания, ни завершения. Так оккупанты оправдывают блокаду украинских портов и пребывание наготове четырех ракетных и трех больших десантных кораблей. 32 крылатых ракеты морского базирования продолжают держать ракетную угрозу актуальной", - говорится в сообщении.