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Конституционный суд не смог выбрать председателя

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Большинство голосов не смог набрать ни один кандидат

Конституционный суд не смог выбрать председателя

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Выборы главы Конституционного суда проходили 14 июня, сообщает сайт КС.

"Сегодня, 14 июня, состоялось специальное пленарное заседание Суда по избранию главы Конституционного суда Украины. Председатель Конституционного суда Украины на этом заседании не избран. Новые выборы главы Суда будут проведены на одном из следующих специальных пленарных заседаний Суда", - говорится в публикации.

Как сообщила в Телеграме народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ольга Совгиря, ни один кандидат на эту должность не получил необходимое количество голосов.

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По ее словам, выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосуют не менее 10 судей.

"Если ни один из кандидатов на должность председателя суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее месяца с дня проведения предыдущих выборов", - отметила она.

Таким образом, повторные выборы должны состояться не позднее 15 июля.

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В статье: война с Россией
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