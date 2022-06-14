ПВО сбили российскую ракету в Львовской области, обломки упали на кирпичный завод - ФОТО
Пострадало 4 человека, из них 1 ребенок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Золочеве Львовской области на кирпичный завод упали обломки российской ракеты. Пострадали 4 человека, среди них ребенок.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.
"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод.
Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.
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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
14.06.2022 в 17:51
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