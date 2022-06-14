ПВО сбили российскую ракету в Львовской области, обломки упали на кирпичный завод - ФОТО

В Золочеве Львовской области на кирпичный завод упали обломки российской ракеты. Пострадали 4 человека, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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"Наши силы ПВО сбили над Золочевом российскую ракету. Ее обломки упали на кирпичный завод.

Пока известно, что пострадали четыре человека. В их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления", – говорится в сообщении.