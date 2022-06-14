  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне
В тренде

"Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Сказал, что вина лежит и на западных партнерах

"Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне

Новина українською

Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, комментируя заявление президента США Джо Байдена который сказал, что зимой Зеленский якобы "не хотел слышать" предупреждения об опасности большой войны с РФ.

"Было бы справедливо, если бы они (европейские лидеры, -ред.) заранее прислушались ко мне как к главе украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали. Я имею в виду превентивные санкции, чтобы не началась война, представление нашей стратегии в отношении Черного моря, строительство черноморского флота со страной-партнером", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина говорила, что Россия будет блокировать Черное море. В то же время украинские власти говорили о ракетной программе.

"Я докладывал об этом год назад и представил программу того, что нам потребуется в плане противовоздушной обороны для нашей защиты - и это правильный ответ на ваш вопрос", - заявил президент.

Он также добавил, что если бы мировые лидеры услышали его, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ.

"Сигналы, о которых вы говорите, были разными. Послушайте, если бы все произошло именно так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие до этого вторжения, и почему не были введены временные санкции, чтобы президент России был превентивно остановлен? Вот как я бы ответил на этот вопрос", - заявил Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский Джо Байден
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (25)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gdańsk (Гданьск)
14.06.2022 в 18:08
Построїв дороги для рашистів тепер виходить, щоб легше їм було влазити ,клоун!)
Ответить
+1
-1
Djоn (Киев)
14.06.2022 в 18:27
Щось він не втік як ти в Гданськ. Клоун
Ответить
0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2022 в 18:07
Тридцять років грабували країну всі кому не лінь, а винуваті західні партнери.
Ответить
+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
14.06.2022 в 17:51
Ще щось тут і розповідає, небо їм не закрили, зброю їм не надали.
Ответить
+2
-4
Vantala (Kharkiv)
14.06.2022 в 17:50
“Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема”, – поскаржився Володимир Зеленський [18 лютого 2022 року].
Ответить
+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
14.06.2022 в 17:49
З цими "пи₴дунами-міньорами" , ленд-ліз може закінчитись не почавшись .
Ответить
0
0
aleks68
14.06.2022 в 17:39
что же несёт этот .......?тупой любитель "посмотреть в глаза".начудил со своей ......"командой" и пытается оправдаться
Ответить
+6
-4
avatar
goga19812 (Ukraine)
14.06.2022 в 18:08
Цугцванг для діючої влади...Їм потрібно якимось чином виправдовуаатися
Ответить
+2
0
avatar
Zaragoza (Киев)
14.06.2022 в 16:48
Минировать границы тоже Байден должен?
Ответить
+8
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.06.2022 в 16:41
Ну так а що заважало тратитися менше на дорогу, а більше на зброю? Ракета Нептун пройшла випробування ще в 2019 і була готова до виробництва! Чому не закуповували СТугни?
Ответить
+8
-1
Gdańsk (Гданьск)
14.06.2022 в 17:49
А ти що не знаеш що йому заважало ??)) Дивно )) на дорогах добре і багато можна красти, ніж на чимось іншому. Ще й відкати отримувати регулярні від турецьких, азербайджанських компаній що будували ті "великі" дороги! А свої компанії с українськими робітниками сосіть #уй.
Ответить
+2
-3
FC Energy (Новая Каховка)
14.06.2022 в 17:57
Дороги действительно строили, а вот по армии, по "флоту" на котором Петя воровал - куча вопросов.
+2
-6
Gdańsk (Гданьск)
14.06.2022 в 18:00
А за какие деньги их строили, это типо не важно.
0
-1
Gdańsk (Гданьск)
14.06.2022 в 18:01
А за какие деньги их строили, это типо не важно.
0
-1
Gdańsk (Гданьск)
14.06.2022 в 18:04
Я що написав щось в підтримку Петра?)
0
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.06.2022 в 18:08
FC Energy (Новая Каховка) Ну ясно що будували, тільки навіщо на дороги було перенаправляти гроші з ковідного фонду і оборонки? У нас з 2014 війна і з 2020 ковід був, невже дороги в цій ситуації - це найважливіше? P.S. Чомусь вартість кілометра доріг в 2020-2021 стала суттєво вищою, ніж в 2018-2019...
+1
-1
avatar
zlоyded (Киев)
14.06.2022 в 18:08
Дурню, він тобі приклад привів. Петро і Сеня зібрали гроші на паркан на кордоні і де той паркан? Зеля зібрав гроші на дороги. І ми отримали дороги. Це занадто важко для тебе?
+1
-3
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.06.2022 в 18:13
zlоyded (Киев) А пригадуєш, як при Петрі і Сєні (а потім Гросі) постійно на ТБ були сюжети, як в ЗСУ передавали десятками танки Т-64 Булат, новенькі БТР-4 Буцефал, іноді навіть Міг-29, модернізовані у Львові. А от при Зелі таких сюжетів не стало, а харківський завод (де робили Т-64 і Буцефали) перевели на 1 зміну. І станом на лютий там була піврічна заборгованість із зарплати - це не Петя сказав, це офіційна інфа від уряду! Чому? Бо оборонне замовлення затверджували з величезною затримкою! Я не проти нових доріг, нові дороги це добре, але у воюючій з 2014 року країні МАЮТЬ БУТИ ІНШІ ПРІОРІТЕТИ! Знаєте, в ідеалі у нас ще в 2014 році той же Петя мав би оголосити воєнний стан і почати мілітаризацію економіки... Він цього не зробив, а Зеля взагалі забив на оборонку!
+2
-1
aleks68
14.06.2022 в 18:14
лопух из новой каховки-у зелёных дятлов всегда и во всём виноват петя,а теперь ещё и байден.что с вас взять .....зелёная голота
+2
-1
Gdańsk (Гданьск)
14.06.2022 в 18:16
Раб, тобі важливіші дороги на яких вкраде Зе, чи армія в країні яка веде війну з 2014 і ще й проблеми з Covid...
+1
-1
avatar
zlоyded (Киев)
14.06.2022 в 18:16
А як же так вийшло, що як тільки Петя почав програвати вибори, то вся оборонка, куди вливались ДЕРЖАВНІ ГРОШІ, почала банкротувати??? Ти чув про завод біля Ашану на Борщаговці? Його рейдери захватили. Столиця, центр Європи. Такого навіть при овочі не було! Чи може танковий завод, який під час війни і після вливань раптом став збитковим??? Точнісенько така сама схема і з трубою про яку розповідає Медведчук. Та що схеми збігаються то фігня якась, так? Це все Зеля вигадав? Клятий зеля. Розікрав заводи при Пороху.
+1
-1
avatar
zlоyded (Киев)
14.06.2022 в 18:18
Після Пороха у нас ні армії, ні доріг. Ще і заводи поотжимали.
+1
-1
Djоn (Киев)
14.06.2022 в 18:25
Увімни 5 канал і будуть тобі сюжети. Він по телевізору судить. Сюжети хоче. Клоун)))))00
0
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
14.06.2022 в 18:26
zlоyded (Киев) Біля Ашану на Борщазі (Сосніних) НІКОЛИ не було ніякого заводу! Завод Електронмаш був на місці Ашану НА КІЛЬЦЕВІЙ! Так от, у мого колишнього начальника там батько працював і цей завод обанкротили ще у кінці 90-х і до Зєлі, і до Пєті, і до овоща! Якщо при совку це був передовий завод, то у 90-х він скотився до виробництва касових апаратів. Так от, Ашан на кільцевій на місці заводу появився ЩЕ ПРИ Ющі! Тобто уже на початок 2000-х ЗАВОДУ НЕ БУЛО! Розумієш, я на Святоші живу і я у той Ашан постійно їжджу скуповуватися - це майже мій район, я знаю, що і коли там появилося. Тому не треба мені тут мізки пудрити!
0
0
aleks68
14.06.2022 в 18:27
любитель .....зелёной гнили zloyded смени пластинку,поменьше тявкай.и лижи своему зелёному кумиру.побереги язык и подбери слюни
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде