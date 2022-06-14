"Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне
Сказал, что вина лежит и на западных партнерах
Украину не снабдили оружием и не закрыли воздушное пространство, несмотря на то, что украинская власть говорила о возможной блокаде Черного моря РФ и просила системы ПВО задолго до полномасштабного вторжения России.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, комментируя заявление президента США Джо Байдена который сказал, что зимой Зеленский якобы "
"Было бы справедливо, если бы они (европейские лидеры, -ред.) заранее прислушались ко мне как к главе украинского государства, если бы они прислушались к тому, о чем мы предупреждали. Я имею в виду превентивные санкции, чтобы не началась война, представление нашей стратегии в отношении Черного моря, строительство черноморского флота со страной-партнером", - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина говорила, что Россия будет блокировать Черное море. В то же время украинские власти говорили о ракетной программе.
"Я докладывал об этом год назад и представил программу того, что нам потребуется в плане противовоздушной обороны для нашей защиты - и это правильный ответ на ваш вопрос", - заявил президент.
Он также добавил, что если бы мировые лидеры услышали его, у Украины было бы больше шансов остановить вторжение РФ.
"Сигналы, о которых вы говорите, были разными. Послушайте, если бы все произошло именно так, если бы все предупредили Украину, что завтра будет полномасштабное вторжение, вопрос в том, почему не было закрыто воздушное пространство, почему нам не поставили оружие до этого вторжения, и почему не были введены временные санкции, чтобы президент России был превентивно остановлен? Вот как я бы ответил на этот вопрос", - заявил Зеленский.
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