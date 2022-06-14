Воровали даже духи. Как российские оккупанты "штурмовали" магазин на Сумщине - ВИДЕО

Российские военные ворвались в один из магазинов Сумской области и воровали все, что видели.

Видео с камер наблюдений опубликовала СБУ.

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"Российская армия – сборище воров, которые воруют у украинцев все, что видят. Один из таких случаев зафиксировали камеры наблюдения в Сумской области. Благодаря нашим защитникам там уже нет оккупантов, но "память" о них сохранилась на видео.

Сначала рашисты "героически" выломали двери магазина, а затем начали "демилитаризировать" его полки. Воровали все, что видели: от батареек до духов. Сумки для награбленного нашли здесь же, в магазине", - говорится в сообщении.