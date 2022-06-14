Россиянка в рядах ВСУ: история парамедика Анастасии Леоновой - ВИДЕО

На стороне украинской армии против России воюют легионеры из более чем 50 стран мира. Есть у ВСУ и россияне. Об этом не очень любят говорить, однако они есть: история парамедика ВСУ Анастасии Леоновой.

Анастасия Леонова – одна из них. Женщина переехала в Украину в 2015 году — после того, как поняла, что граждане ее страны окончательно сошли с ума. В частности, в России ей говорили, что в Киеве "нельзя разговаривать на русском" и там "одные фашисты". Анастасия очень любит Киев: в детстве она проводила много времени, поскольку в столице Украины жила ее бабушка.

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Женщина проходила подготовку на базе "Правого сектора". В настоящее время она является инструктором тактической медицины и парамедиком в ВСУ. Анастасия защищает Украину с 6 марта: сначала находилась в рядах добровольческого батальона, а ныне служит в медчасти ВСУ.

Она пытается получить украинское гражданство с 2015 года, однако до сих пор сталкивается с трудностями в миграционной службе.