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"Одного пристрелить показательно, чтобы другие заткнулись", - жена советует офицеру рф, как навести порядок в подразделении

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Добрая жена русского офицера

"Одного пристрелить показательно, чтобы другие заткнулись", - жена советует офицеру рф, как навести порядок в подразделении

фото из открытых источников

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В перехваченном разговоре оккупант и его супруга обсуждают методы наведения порядка в военном подразделении.

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Минобороны.

Женщина рассказывает о новостях от общего знакомого: "Пишут, что вытеснили нас, три населенных пункта заняли".

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Офицер-рашист отвечает, что эти вопросы ему уже безразличны: "Мне свои ишаки мозги выносят. Понабирали… Жалел… Теперь буду просто сажать. Просто доведу обставновку, хотя бы. Хоть кто-нибудь будет знать, потому что все зависает и никто дальше полка ничего не передает". Объясняет, что сложилась критическая ситуация по поводу морального состояния подразделения.

На это жена дает "практичный" совет: "Одного пристрелить показательно, другие может позатыкаются... Добрая у тебя жена. Как говорится: бей своих, чтобы чужие боялись".

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В статье: война с Россией
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