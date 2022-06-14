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Украинские водительские права можно обменять на документ образца Евросоюза

Общие новости
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Еще на шаг ближе к ЕС

Украинские водительские права можно обменять на документ образца Евросоюза

mvs.gov.ua

Новина українською

Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

"В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.

Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

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Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение.

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В статье: война с Россией
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