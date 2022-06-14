Украинские водительские права можно обменять на документ образца Евросоюза
Еще на шаг ближе к ЕС
mvs.gov.ua
Украинское водительское удостоверение адаптировали к документам Европейского союза.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
"В настоящее время вместо пиктограмм, например, очки, на водительском удостоверении размещены коды, которые тоже используются в европейском водительском удостоверении.
Также в водительских правах есть отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач в виде кода "78".
Итак, если вы хотите иметь европейский документ, обменивайте свое старое удостоверение в сервисных центрах МВД", - говорится в заявлении.
Отмечается, что для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить: паспорт; копию ИНН; водительское удостоверение.
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