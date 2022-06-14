Оккупанты в Бердянске хотят установить памятник "солдату-освободителю"
Местные жители надеются, что не успеют
radiosvoboda.org
В Бердянске Запорожской области оккупанты планируют установить памятник российскому солдату.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на местных жителей.
По словам жителей, недавно в зеленой зоне Приморской площади города на центральной набережной провели "торжественное открытие закладного камня". На нем указано, что на этом месте будет "памятник российскому солдату-освободителю".
Собеседник издания выразил надежду, что "ВСУ освободят бердянцев раньше, чем они установят это памятник".
Он добавил, что из-за угрозы преследований люди открыто не выражают своего возмущения такими событиями. В то же время житель Бердянска убежден, что как только приблизится деоккупация города, жители "помогут снести" этот камень.
Напомним, что Бердянск находится под российской оккупацией с 27 февраля.
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