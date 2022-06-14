россия может использовать защитников Мариуполя для пропаганды - источник

Украинские спецслужбы предупреждают, что в ближайшие дни российские захватчики могут опубликовать видео для дискредитации защитников Мариуполя.

Об этом рассказали информированные собеседники УП в спецслужбах Украины

"В ближайшие дни могут появиться публичные заявления и видео из гарнизона Мариуполя, который сейчас в поселке Оленевка (временно оккупированная территория, контролируемая боевиками - ред.).

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Может быть озвучена информация, которая может не соответствовать действительности", - рассказал источник.

Собеседники УП намекнули, что оккупанты могут склонять украинских защитников к заявлениям, которые будут на руку российской пропаганде.