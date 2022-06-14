россия может использовать защитников Мариуполя для пропаганды - источник
Может быть озвучена информация, которая может не соответствовать действительности
REUTERS/Alexander Ermochenko
Украинские спецслужбы предупреждают, что в ближайшие дни российские захватчики могут опубликовать видео для дискредитации защитников Мариуполя.
Об этом рассказали информированные собеседники УП в спецслужбах Украины
"В ближайшие дни могут появиться публичные заявления и видео из гарнизона Мариуполя, который сейчас в поселке Оленевка (временно оккупированная территория, контролируемая боевиками - ред.).
Может быть озвучена информация, которая может не соответствовать действительности", - рассказал источник.
Собеседники УП намекнули, что оккупанты могут склонять украинских защитников к заявлениям, которые будут на руку российской пропаганде.
Популярное сейчас
- Ракетная атака по западу Украины: ПВО сбила российские ракеты в трех областях
- Порнозвезда из рф предложила Зеленскому сдаться - получила ответ от украинской коллеги. ВИДЕО
- Легионер Динамо не хочет возвращаться в киевский клуб
- Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- Почти довел до скандала. Макс Корж все-таки отменил свои выступления в оркостане. ФОТО
Новости по теме
- 00:16 Украинские Ювелирная работа: на Харьковщине нацгвардейцы с дрона атаковали россиян, грузивших боеприпасы
- 23:59 Украинские Депутаты ОПЗЖ Мариупольского горсовета помогли россии уничтожать инфраструктуру города - мэр
- 23:43 Украинские Креминь: Песни на русском почти исчезли с украинского радио, но двуязычие эфира продолжается