  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Воздушные силы Украины объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить
В тренде

Воздушные силы Украины объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Общие новости
(1 голосов)

Тут есть свои нюансы

Воздушные силы Украины объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить

Defence Express

Новина українською

В Украине развернута система противовоздушной обороны, которая призвана поражать вражеские самолеты и вертолеты, но не всегда эффективна против российских ракет.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит Украинская правда.

"Воздушные силы Украины несут дежурство в единой системе Противовоздушной обороны. У нас на вооружении средства противовоздушной, а не противоракетной обороны (как в Польше или Румынии).

Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов (Бук М1, С300) – летательные аппараты врага, то есть самолеты и вертолеты разных типов. Несмотря ни что, мы сбиваем и крылатые ракеты, но к сожалению, не все. Это очень сложная цель", - сказал спикер.

Читайте такжеРакетная атака по западу Украины: ПВО сбила российские ракеты в трех областях

Игнат объяснил, что Россия использует высокотехнологичные ракеты (начиная с 2010 года выпуска), они спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и могут лететь на сверхнизких высотах – от 50 метров (так, в начале полномасштабного вторжения враг запускал их по руслу Днестра). Их сложно обнаружить, а в отдельных ситуациях такие ракеты просто исчезают с радаров. И не все средства ПВО могут их уничтожить.

В то же время спикер ВС заверил, что в течение 8 лет войны с Россией украинские зенитчики учились сбивать такие снаряды, на примере беспилотников "Рейс" - цель, точно имитирующая крылатую ракету.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде