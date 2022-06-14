Воздушные силы Украины объяснили, почему не все ракеты врага удается сбить
Тут есть свои нюансы
Defence Express
В Украине развернута система противовоздушной обороны, которая призвана поражать вражеские самолеты и вертолеты, но не всегда эффективна против российских ракет.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, его слова приводит Украинская правда.
"Воздушные силы Украины несут дежурство в единой системе Противовоздушной обороны. У нас на вооружении средства противовоздушной, а не противоракетной обороны (как в Польше или Румынии).
Основная задача наших зенитно-ракетных комплексов (Бук М1, С300) – летательные аппараты врага, то есть самолеты и вертолеты разных типов. Несмотря ни что, мы сбиваем и крылатые ракеты, но к сожалению, не все. Это очень сложная цель", - сказал спикер.
Игнат объяснил, что Россия использует высокотехнологичные ракеты (начиная с 2010 года выпуска), они спроектированы таким образом, чтобы быть малозаметными и могут лететь на сверхнизких высотах – от 50 метров (так, в начале полномасштабного вторжения враг запускал их по руслу Днестра). Их сложно обнаружить, а в отдельных ситуациях такие ракеты просто исчезают с радаров. И не все средства ПВО могут их уничтожить.
В то же время спикер ВС заверил, что в течение 8 лет войны с Россией украинские зенитчики учились сбивать такие снаряды, на примере беспилотников "Рейс" - цель, точно имитирующая крылатую ракету.
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