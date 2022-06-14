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Зеленский исключил удары по территории россии из западных вооружений

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Это оружие нам нужно, чтобы освободить нашу страну

Зеленский исключил удары по территории россии из западных вооружений

Офіс Президента України

Новина українською

Украина не будет вести обстрелы по территории Российской Федерации из западных вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью президента Владимира Зеленского для датских СМИ.

"Нам не интересны обстрелы гражданских людей, мы не террористы, чтобы обстреливать гражданские кварталы. Мы нормальные люди, это оружие нам нужно, чтобы освободить нашу страну. Во многих местах там, где сосредоточены наши войска, дистанция до группировки РФ больше 100 км… Как нам сократить эту дистанцию? Нам нужно соответствующее оружие", - отметил он.

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По его словам, украинские военные должны воевать, но иметь возможность выжить в этой войне.

"Все очень просто, нужно оружие, которое работает именно на такую дистанцию, и мы работаем на нашей земле, на нашей оккупированной земле, а не на территории российского государства", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина нуждается в ускорении поставок оружия для более интенсивного освобождения территорий, потому что без этого война будет затягиваться.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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