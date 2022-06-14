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На россии не знают, когда может состояться возможная встреча путина и Зеленского

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Обновлено
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В Кремле нашли новое "объяснение", почему Зеленский не может встретиться с путиным

На россии не знают, когда может состояться возможная встреча путина и Зеленского

Kremlin Pool

Новина українською

В Кремле в очередной раз не исключили встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина. В Кремле отсрочку встречи списали на необходимость тщательной подготовки и наличие "определенных условий".

Об этом рассказал , помощник президента рф по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.

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Впрочем, он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.

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В статье: Владимир Путин война с Россией Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
14.06.2022 в 21:40
Що тут знати? В Ґаазі.
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