На россии не знают, когда может состояться возможная встреча путина и Зеленского

В Кремле в очередной раз не исключили встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина. В Кремле отсрочку встречи списали на необходимость тщательной подготовки и наличие "определенных условий".

Об этом рассказал , помощник президента рф по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.

Впрочем, он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.