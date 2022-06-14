На россии не знают, когда может состояться возможная встреча путина и Зеленского
В Кремле нашли новое "объяснение", почему Зеленский не может встретиться с путиным
Kremlin Pool
В Кремле в очередной раз не исключили встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина. В Кремле отсрочку встречи списали на необходимость тщательной подготовки и наличие "определенных условий".
Об этом рассказал , помощник президента рф по международным делам Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.
"Никто такую возможность не отвергает, но она требует соответствующих условий, а главное очень-очень-очень тщательной подготовки", - сказал Ушаков.
Впрочем, он отказался от дальнейших комментариев, указав, что про возможность встречи двух лидеров уже было сказано многое.
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