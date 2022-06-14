Минобороны: Сколько усилий не прилагала бы Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну
Из того, что нам нужно, мы получили всего 10 процентов
Генштаб ЗСУ
Страны Запада должны значительно увеличить и ускорить военную поддержку Украины. У ВСУ не хватает вооружения для отбрасывания оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"Сколько усилий не прилагала бы Украина, но без помощи Запада мы не сможем выиграть войну. От того, что заявляла Украина, из того, что нам нужно, мы получили всего 10 процентов", - заявила Маляр.
По ее словам, украинские солдаты могут позволить тратить в день около 6 тысяч снарядов, в то время как российские солдаты используют примерно в десять раз больше.
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