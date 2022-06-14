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Правительство Франции: Решение о визите Макрона в Киев еще не принято

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Приедет ли "европейская тройка" в Киев, пока что неясно

Правительство Франции: Решение о визите Макрона в Киев еще не принято

AS

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Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев находится на стадии обсуждения, но окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила сегодня, 14 июня, журналистам госсекретарь, официальный представитель французского правительства Оливия Грегуар.

"Президент неоднократно говорил, что может поехать на Украину, когда это будет полезно для урегулирования ситуации. Рассматривает много вариантов, но решение еще не принято", — отметила она.

Грегуар подчеркнула также, что визит президента страны во вторник в Румынию является прежде всего выполнением обещания, которое было дано в ходе президентских выборов.

Напомним, что ранее европейские СМИ писали, что премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и Макрон могут совершить совместный визит в Киев 16 июня.

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В статье: война с Россией Эммануэль Макрон
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Источник:
Reuters

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