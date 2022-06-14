Правительство Франции: Решение о визите Макрона в Киев еще не принято
Приедет ли "европейская тройка" в Киев, пока что неясно
AS
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев находится на стадии обсуждения, но окончательное решение пока не принято. Об этом сообщила сегодня, 14 июня, журналистам госсекретарь, официальный представитель французского правительства Оливия Грегуар.
"Президент неоднократно говорил, что может поехать на Украину, когда это будет полезно для урегулирования ситуации. Рассматривает много вариантов, но решение еще не принято", — отметила она.
Грегуар подчеркнула также, что визит президента страны во вторник в Румынию является прежде всего выполнением обещания, которое было дано в ходе президентских выборов.
Напомним, что
Популярное сейчас
- "Нас не снабдили оружием и не закрыли небо" - Зеленский ответил Байдену о неготовности к войне
- Россияне нанесли очередной ракетный удар - взрывы в Тернопольской и Львовской областях
- Сайпан тревоги нашей: как Рой Кин послал тренера и остался без чемпионата мира
- Две страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Известно, какие именно
- Перфоманс дня. В Грузии похоронили путина - ВИДЕО
- И Довбика тоже продаст. Притула - главный украинский волонтер, футбольный фанат и герой мемов