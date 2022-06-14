Зеленский: Украина имеет лучшую антикоррупционную инфраструктуру, чем многие члены ЕС

По мнению Владимира Зеленского, антикоррупционная инфраструктура в Украине более развита, чем во многих государствах-членах Европейского Союза, а потому критика борьбы с коррупцией не может помешать движению Украины в ЕС.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Зеленский заявил в интервью датским СМИ во вторник.

"Есть вопросы в Дании по поводу антикоррупционной инфраструктуры Украины. Но я считаю, что эти вопросы из-за того, что общество Дании не полностью информировано о том, что происходило у нас до войны и что происходит сейчас. Я думаю, что такая развитая инфраструктура, которая работает и во время войны, и до войны, которая есть в Украине, отсутствует во многих странах Евросоюза", – отметил глава государства.

В качестве примера он привел функционирование в Украине Национального агентства по предотвращению коррупции и Национального антикоррупционного бюро, а также запуск в сентябре 2019 года Высшего антикоррупционного суда.

Также упомянул Зеленский и о решении Конституционного суда, признавшего неконституционным уголовную ответственность за ложь в декларациях.

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"Но мы вошли в эту политическую "войну" внутри нашего государства, мы разблокировали полностью решение КС. Я этим занимался лично, меня поддержало общество. И все антикоррупционные органы снова заработали, им были возвращены абсолютно все полномочия", – считает он.

"Поэтому у нас за два с половиной года работающая полностью антикоррупционная инфраструктура. Люди должны об этом знать. Поэтому, когда говорят о правоохранительной или иной реформе, должны знать, что многое сделано. Два главных закона относительно судебной реформы в Украине, которые не могли проголосовать все 30 лет нашей независимости, были приняты. Да, есть замедленные вещи по отбору судей из-за состава комиссий, которые не могли нормально работать, когда началась война, но в целом из 100% того, что мы могли сделать, мы сделали 100%. мы продолжим это делать", – подчеркнул Зеленский.