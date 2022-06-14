Вопрос о мобилизации женщин пока не стоит - Минобороны
Вопрос о мобилизации женщин в ВСУ не стоит
Getty Images/Global Images Ukraine
В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин, а новости о возможном привлечении их в армию являются фейком, распространяемым российскими пропагандистами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.
"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сказала она.
По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.
"По состоянию на сегодняшний день мобилизация произошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.
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