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Вопрос о мобилизации женщин пока не стоит - Минобороны

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Вопрос о мобилизации женщин в ВСУ не стоит

Вопрос о мобилизации женщин пока не стоит - Минобороны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Минобороны пока не рассматривают вопрос мобилизации женщин, а новости о возможном привлечении их в армию являются фейком, распространяемым российскими пропагандистами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"У нас не стоит сегодня вопроса о мобилизации женщин. Это не единственный фейк, который запускает Россия", - сказала она.

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По ее словам, пока нельзя прогнозировать, как будет проводиться мобилизация в дальнейшем, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"По состоянию на сегодняшний день мобилизация произошла полностью по планам. У нас срывов нет", - добавила Маляр.

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В статье: война с Россией Анна Маляр
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