  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пентагон: Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели
В тренде

Пентагон: Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели

Общие новости
(1 голосов)

Карлик не отказался от своих планов

Пентагон: Путин все еще хочет всю Украину, но не достигнет цели

Getty Images

Новина українською

Президент россии владимир путин, вероятно, по-прежнему хочет захватить значительную часть, если не всю Украину.

Об этом заявил во вторник заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кал, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он не может достичь этой цели", - сказал Кал, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

Читайте такжеУкраинские военные уже начали обучение на системах HIMARS

"Они могут добиться тактических успехов кое-где. Украинцы держатся. Я не думаю, что россияне способны достичь этих грандиозных целей", - добавил замминистра обороны США.

3 июня разведка Британии констатировала, что за 100 дней своего вторжения Россия не смогла добиться ни одной стратегической цели в Украине, но имеет тактические успехи.

Британская разведка также считает, что политическая цель россии состоит в оккупации всей территории Донецкой и Луганской областей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде