В Белом доме дали ответ, будет ли Байден баллотироваться на второй президентский срок
Это может быть важно в позиции США в поддержке Украины
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Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президенту, как вы знаете, много раз задавали этот вопрос, и он на него ответил. Его ответ был довольно простым: да, он баллотируется на переизбрание. Больше я ничего не могу сказать", - отметила она.
На вопрос о возрасте американского президента, которому на момент переизбрания может исполниться 82, Жак-Пьер не ответила, отметив, что "не может быть политологом и говорить о промежуточных выборах или о чем-то подобном, включая 2024 год".
Напомним, Джо Байден – самый пожилой президент США. Он принял присягу в возрасте 78 лет.
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