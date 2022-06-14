В Белом доме дали ответ, будет ли Байден баллотироваться на второй президентский срок

Президент США Джо Байден будет баллотироваться на второй президентский срок на выборах в 2024 году. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президенту, как вы знаете, много раз задавали этот вопрос, и он на него ответил. Его ответ был довольно простым: да, он баллотируется на переизбрание. Больше я ничего не могу сказать", - отметила она.

На вопрос о возрасте американского президента, которому на момент переизбрания может исполниться 82, Жак-Пьер не ответила, отметив, что "не может быть политологом и говорить о промежуточных выборах или о чем-то подобном, включая 2024 год".

Напомним, Джо Байден – самый пожилой президент США. Он принял присягу в возрасте 78 лет.