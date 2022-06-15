Пентагон: Данные о потерях в ВСУ, называемые Украиной, не вызывают сомнений
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что от такого рода артиллерийского боя потери настолько серьезны
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В Министерстве обороны США считают достоверные данные о потерях Украины в ходе войны с Российской Федерацией сообщает CNN.
Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, данные о гибели от 100 до 200 украинских военных в день не вызывают сомнений.
"Цифры не выходят за рамки того, что вы ожидаете от такого рода артиллерийского боя. Неудивительно, что цифры, о которых сообщают украинцы, настолько серьезны", - отметил он.
При этом, по его словам, до сих пор не видно ослабления боевого духа украинцев, поскольку они продолжают сражаться в условиях жестоких артиллерийских баталий.
Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ежедневно гибнут около 100 бойцов, еще до 500 получают ранения.
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